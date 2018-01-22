«Ленин — это бренд»

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин почтил память Владимира Ленина. Вместе с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым он возложил цветы к Мавзолею в день 94-й годовщины смерти вождя революции. И все это — спустя два дня после того, как Грудинин совсем не по-коммунистически оправдал предпринимателей, заводящих офшорные счета.

Возложением цветов программа директора подмосковного совхоза имени Ленина, крупного бизнесмена Грудинина, и Зюганова, которого до последнего прочили в участники президентских выборов, не закончилась. После Красной площади они посетили Международную выставку голубей.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову сравнил с мощами останки вождя революции, которые то и дело кто-то предлагает перезахоронить, вызывая гнев коммунистов. «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан?» — спросил у ведущего глава государства.

В КПРФ согласились со словами Путина, признав, что так он сгладил углы вокруг темы перезахоронения останков, которая на волне предвыборной кампании стала всплывать все чаще. Да и сам Зюганов, напомнили коммунисты, неоднократно проводил параллель между коммунистической и христианской идеологией. Что, правда, подвергалось критике со стороны более строгих почитателей заветов Ленина.

Что по этому поводу думает кандидат на высший руководящий пост страны от КПРФ? За него ответил Зюганов: конечно, Грудинин против выноса тела революционера из Мавзолея. «Он человек, который понимает, что такое история. И его хозяйство носит имя Ленина», — подчеркнул депутат Госдумы в беседе с kp.ru.

В интервью в 2014 году Павел Грудинин, говоря о совхозе, подчеркнул, что имя Ленина с точки зрения экономики — «бренд, которому больше 95 лет». Предприниматель даже особо отметил, что руководимое им предприятие не только сохранило имя, но и «приютило» несколько памятников Ленина.

Из 90-х в Швецию

В том же интервью одноименное с совхозом поселение сравнивают — нет, не с советским селом — с маленькой Швейцарией. Работникам предприятия обеспечены и бесплатные путевки, и помощь на пенсии, и другие меры поддержки. Тех, кто солидарен с таким подходом, Павел Грудинин называет «нашими»: «Наши — это не обязательно коммунисты, это люди, ориентированные на шведскую модель социализма».

В совхозе вакансий нет: зарплата выше среднего, уходить никто не хочет, отмечал его директор. Да, предприятие добилось успеха, но только сомнительным путем, говорят опрошенные телеканалом «360» бывшие сотрудники подмосковного совхоза.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Алексей Васильев, работавший ранее на предприятии, утверждает, что Грудинин обманом заполучил земли в середине 1990-х. Якобы на первом же собрании в качестве директора он с помощью махинаций и угроз вынудил пайщиков передать земельные участки в уставной капитал. Документы не соответствовали нормам, говорит еще один бывший работник совхоза. По данным телеканала, сделки о продаже земель предприятия заключаются до сих пор.

О том, что в совхозе все не так уж и радужно, речь шла и в ходе президентской кампании 2012 года. Тогда на предприятие приезжал тогдашний кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов. СМИ писали, что к совхозу есть много вопросов: якобы при производстве используется оборудование, которое вынудили отдать безвозмездно, а миграционная служба не перестает задавать вопросы о трудящихся гастарбайтерах. Зюганов в тот раз, как утверждали журналисты, возлагать цветы к местному памятнику Ленину не стал.

Сам Павел Грудинин рассказывал, что ему пришлось выдержать «много боев», чтобы сохранить предприятие и отбиться от попыток рейдерского захвата. Для того чтобы держать удар, бизнесмен, по его собственному признанию, в числе прочего получил юридическое образование.

Он не отрицал, что совхоз действительно сдает выгодно расположенные подмосковные земли, непригодные для сельского хозяйства, и занимается застройкой.

С таким бэкграундом позиционировать себя как крестьянина проблематично, считает профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев. «Все состояние Грудинина — это торговля землей, арендные платы за недвижимость и застройка этой дорогой земли, — приводит его слова «360». — Можно говорить, что Грудинин — рантье, риелтор, девелопер. Но никак не сельхозник».

Клубника подружила

Помимо Геннадия Зюганова постоянным гостем совхоза имени Ленина является бессменный оппонент коммунистов лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вместе с однопартийцами он неоднократно приезжал на предприятие собирать клубнику и неизменно хвалил совхоз. Поселение он называл сбывшейся мечтой советских времен: «Это просто образцовое хозяйство, фантастические успехи у его руководителя Павла Грудинина».

Сначала Жириновский воспринял новость о выдвижении Грудинина в президенты с позитивом и даже похвалил за выбор Зюганова. «Это очень достойная, хорошая кандидатура, мы поэтому с удовольствием будем, так сказать, его видеть на политическом поле России», — заявил руководитель либерал-демократов «РИА Новости».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Однако после выступления Павла Грудинина с презентацией его предвыборной программы 19 января, в котором он высказался по поводу офшоров, Владимир Жириновский резко сменил милость на гнев, назвав главу совхоза политическим мошенником. «Миллиардер — оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента», — сказал политик. Он призвал коммунистов признать, что они выставили на выборы «капиталиста и олигарха».

Павел Грудинин получил такую оценку от частого гостя своего совхоза после того, как в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге выступил в защиту бизнесменов, которые выводят деньги из России: «Почему очень многие компании, в том числе государственные, уходят в офшоры? Ведь все, в том числе люди, которых мы сейчас ругаем, ушли в офшоры не потому, что им так удобно. А потому, что они просто боятся за свою собственность». Кандидату-коммунисту тут же напомнили, что в его предвыборной программе черным по белому написано, что он выступает за национализацию стратегических отраслей промышленности. Помимо прочего, лидер коммунистов Геннадий Зюганов последовательно выступает против вывода российских капиталов за рубеж.

Грудинину уже ставили в вину переменчивость его взглядов. В частности, утверждалось, что он обращался к Жириновскому с просьбой о принятии в ряды ЛДПР. Кандидат эти обвинения отверг, назвав их провокацией. Впрочем, одну партию бизнесмен все же сменил: до 2010 года он состоял в «Единой России», от нее же избирался в местные законодательные органы. Свое решение покинуть ряды единороссов он объясняет так: «Когда вы видите, куда идет политическая партия, вы должны либо принципами поступиться, либо совестью, либо партийным билетом».

Не всем левым

Глава подмосковного совхоза победил на праймериз по выбору кандидата в президенты, проведенных «Левым фронтом». С этой идеей осенью прошлого года выступил лидер движения Сергей Удальцов. Во втором туре предварительного голосования Грудинин обошел конкурента, одного из основателей «Яблока» Юрия Болдырева, на 8,4%. Часть левых поддержала такой выбор. Например, Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) сняла своего кандидата в пользу Грудинина.

А вот «Коммунисты России», вечные противники партии Зюганова, выступили с резкой критикой. Зампред ЦК партии Сергей Малинкович заявил, что Павел Грудинин не имеет никакого отношения к коммунистической идеологии: об этом свидетельствует хотя бы то, что на съезде он выбрал обращение «господа» вместо «товарищей». КПРФ он нужен только ради денег, считает политик.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

На пресс-конференции в Петербурге прозвучал вопрос касательно финансовых многомиллионных операций Грудинина: СМИ писали, что два года назад ему выделила премию 37 млн рублей компания «ТТ Девелопмент». Кандидат ответил на этот вопрос только после того, как журналист повторил его дважды, а ведущий попросил все же отреагировать. Объяснение было весьма сбивчивым: «Я говорю о своем предприятии, а предприятие «ТТ Девелопмент» — это совершенно другое предприятие. Послушайте меня. «ТТ Девелопмент» создано с одной японской корпорацией, а потом перешло в совхоз. 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды. Вы же про совхоз имени Ленина говорите? Ну вот и все».

Денежный вопрос уже не впервые с декабря привлекает внимание прессы. В начале января выяснилось, что перед регистрацией кандидатом в президенты Павел Грудинин закрыл счета в иностранном банке. На них числилось около 14,4 млн рублей. Кроме того, он избавился примерно от 600 ценных бумаг. СМИ распространили информацию о наличии у него активов на 7,5 млрд рублей, однако она оказалась недостоверной. Выяснилось, что общая стоимость ценных бумаг оценивается примерно в 37 млн рублей.

В пресс-службе КПРФ вступились за своего кандидата, отметив, что путаница возникла в том числе из-за сложностей при закрытии счетов в зарубежных банках. Тем не менее информация о «коммунисте-миллиардере» уже отразилась на рейтинге кандидата: по данным ВЦИОМа, если сначала он опережал Владимира Жириновского, то теперь делит с ним вторую строчку.