Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Владимир Путин назвал идеологию коммунистов с христианством, а тело Ленина в мавзолее — с мощами святых. Такие аналогии президент провел в интервью, вошедшем в документальный фильм «Валаам».

Рассуждая о гонениях на Церковь, когда в стране уничтожались священники и разрушались храмы, президент подчеркнул, что вместе с этим коммунисты «создавали новую религию», при этом их идеология была сродни христианству.

«Свобода, братство, равенство, справедливость — это всё заложено в Священном Писании, это всё там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин также провел параллель с захоронением Ленина в мавзолее и тем, что христиане почитают мощи святых.

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь (на Валааме) тоже святые мощи Сергия и Германа», — подчеркнул Путин, имея в виду ос­но­ва­те­лей Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря.

Таким образом, по мнению президента, коммунистическая власть не придумала ничего нового, а лишь приспособила под свою идеологию постулаты христианства.

В интервью Путин также поблагодарил Финляндию за сохранение святынь Валаама.

Документальный фильм «Валаам» Андрея Кондрашова телеканал «Россия-1» покажет 14 января около 22:00 мск.