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Путин поблагодарил Финляндию за сохранение святынь Валаама

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин отметил вклад Финляндии в сохранение святынь Валаамского монастыря. Российский лидер отметил, что эти ценности должны быть чем-то, что объединяет народы двух стран.

«Если бы не Финляндия, то Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование, потому что мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям. Эти святыни дороги и для финнов, и для нас. Финны их хранят, обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет, к этим святыням попасть. Мне кажется, что эти святыни должны быть чем-то таким, что нас объединяет, в том числе и в духовной сфере», –– сказал президент в интервью в фильме «Валаам».

Он отметил, что за сохранение ценностей «нужно только сказать спасибо финнам и нашим соотечественникам», которые помогли сберечь святыни.

Среди этих ценностей — утварь, иконы, библиотека, архив, колокола.

В документальный фильм «Валаам» вошли два интервью Путина, сняты на Валаамском архипелаге. Также впервые запечатлены артефакты монастыря. Отрывки ленты опубликованы на сайте «Вести.ru».

В 1939 году перед советско-финской войной около двух сотен человек ушли с Валаама в Финляндию. Монахи увезли с собой всё самое ценное и основали Новый Валаам.

Валаам — самый древний монастырь на севере России. Президент РФ регулярно приезжает туда.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Путин отметил роль Русской православной церкви (РПЦ) в единении людей, в том числе в годы богоборчества при коммунистической власти. 

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