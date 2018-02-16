Верховный суд не удовлетворил жалобу Собчак на Путина

Оснований для отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России нет. Соответствующее решение принял решение Верховный суд РФ, оставив без удовлетворения жалобу Ксении Собчак.

«Отказать в удовлетворении исковых требований Собчак», — приводит ТАСС решение суда.

В свою очередь, Собчак заявила, что собирается обжаловать решение Верховного суда России.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что оснований для отмены регистрации Владимира Путина нет.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.