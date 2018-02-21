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Подготовлен доклад о вмешательстве США в президентские выборы РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Вашингтон планирует масштабное вмешательство в президентские выборы в России. Об этом говорится в докладе «Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996–2018 годов», подготовленном членом научного совета при Совете безопасности РФ Андреем Манойло. Газете «Известия» удалось ознакомиться с документом.

США планируют использовать широкий круг инструментов для вмешательства, в том числе информационные вбросы, психологические операции и финансирование оппозиции.

Некоторые методы воздействия на результат кампаний были уже проверены на выборах президента РФ в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. По мнению Андрея Манойло, одной из главных форм вмешательства США во внутренние дела России является информационная война.

«Главная цель такого вмешательства — дискредитация руководства страны, президента и его ближайшего окружения. США активно используют данные механизмы воздействия. Выбирается объект воздействия, идет детальное изучение. После этого готовятся и осуществляются массовые и организованные вбросы через СМИ, соцсети, агентов и так далее», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Американское «вторжение»

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