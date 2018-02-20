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Белый дом не сомневается во «вмешательстве РФ» в выборы

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом не сомневается в «российском вмешательстве» в президентскую кампанию, но не видит влияния на выборы.

Она добавила, что никто из штаба Трампа с Россией «не сговаривался».

«Ясно, что Россия вмешивалась, ясно, что это не имело влияния на выборы, и ясно, что никто из предвыборного штаба Трампа не сговаривался (с Россией)», — цитирует Сандерс «РИА Новости».

Ранее во вторник спецпрокурор Роберт Мюлллер, который проводит расследование о вменяемом РФ вмешательстве в американские выборы, предъявил обвинения юристу Алексу Ван Дер Зуаану в даче ложных показаний его сотрудникам и ФБР.

Президент США Трамп полностью проинформирован о ходе расследования и рад, что оно показывает отсутствие сговора между его кампанией и РФ, сообщал портал iz.ru. Кремль неоднократно отвергал все обвинения в оказании влияния на выборы президента США.

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