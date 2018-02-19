В Кремле заявили об отсутствии доказательств по «вмешательству РФ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии доказательств о якобы вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.

«Во-первых, мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств. Во-вторых, там идет речь о гражданах России. Но мы слышали из Вашингтона заявления о вмешательстве российского государства. Никаких индикаторов о том, что российское государство вмешивалось, нет», — заявил он.

Песков также добавил, что Москва «не имеет обычая вмешиваться в дела других стран и не делает это сейчас».

Напомним, 16 февраля минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, обвинив их в причастности к вмешательству в американские выборы. Президент США в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты стали посмешищем в глазах России на фоне продолжающихся слушаний по «делу РФ». В Кремле назвали бездоказательные обвинения злобной сказкой.