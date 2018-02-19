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В Госдуме раскритиковали решение минюста США по «российскому вмешательству»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение минюста США, обвинившего граждан РФ во вмешательстве в американские президентские выборы, в Госдуме считают абсурдным.

Об этом заявил председатель российского парламента Вячеслав Володин в своем интервью швейцарскому телеканалу RTS.

«Весь этот разговор в отношении России напоминает не только мир абсурда, но и говорит еще раз о том, что это, скорее всего, кризис политической системы США», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что 13 человек не могли повлиять на выборы в стране, где веками складывалась политическая система.

16 февраля власти США предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году. Москва всегда отрицала факт вмешательства России в выборы главы Соединенных Штатов.

15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента, которые состоятся в марте.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал обвинения во вмешательстве в американские выборы, выдвинутые против 13 россиян и трех компаний, и заявил, что члены его предвыборного штаба не делали ничего плохого, а обвинения со стороны минюста доказывают, что сговора с Россией не было.

 

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