Прямой эфир

Экс-сотрудники ЦРУ рассказали о вмешательстве США в выборы по всему миру

0
Фото: Global Look Press/CNP/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассказали о том, как Соединенные Штаты Америки вмешивались в выборы по всему миру на протяжении многих лет.

По словам Лока Джонсона, который занимался обучением разведчиков, с 1947 года США вели активную деятельность в разных странах с целью «развития демократии».

«Использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и прочее, размещали ложную информацию в иностранных газетах», — заявил он.

Американцы вмешивались в политические процессы в Иране и Чили, на Балканах, в Ираке и Афганистане. Были и другие государства, рассказал Джонсон.

Его коллега, бывший агент ЦРУ Стивен Холл, комментируя предполагаемое вмешательство России в американские, отметил, что в этом нет ничего необычного.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские какие-то правила или делают что-то странное, ответ будет — нет, совсем нет», — приводит его слова издание The New York Times.

При этом и Джонсон и Холл считают, что действия США в других странах были направлены на развитие «демократии», тогда как российские спецслужбы «пытаются подорвать демократический строй» в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал портал iz.ru, 16 февраля власти США опубликовали список физических и юридических лиц России, которые обвиняются в причастности к вмешательству в американские выборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачёв назвал обвинения против РФ неуважением США к своему народу
Кисляк назвал фантазией обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017