Экс-сотрудники ЦРУ рассказали о вмешательстве США в выборы по всему миру

Бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассказали о том, как Соединенные Штаты Америки вмешивались в выборы по всему миру на протяжении многих лет.

По словам Лока Джонсона, который занимался обучением разведчиков, с 1947 года США вели активную деятельность в разных странах с целью «развития демократии».

«Использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и прочее, размещали ложную информацию в иностранных газетах», — заявил он.

Американцы вмешивались в политические процессы в Иране и Чили, на Балканах, в Ираке и Афганистане. Были и другие государства, рассказал Джонсон.

Его коллега, бывший агент ЦРУ Стивен Холл, комментируя предполагаемое вмешательство России в американские, отметил, что в этом нет ничего необычного.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские какие-то правила или делают что-то странное, ответ будет — нет, совсем нет», — приводит его слова издание The New York Times.

При этом и Джонсон и Холл считают, что действия США в других странах были направлены на развитие «демократии», тогда как российские спецслужбы «пытаются подорвать демократический строй» в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал портал iz.ru, 16 февраля власти США опубликовали список физических и юридических лиц России, которые обвиняются в причастности к вмешательству в американские выборы.