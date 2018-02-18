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Косачёв назвал обвинения против РФ неуважением США к своему народу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Выдвинутые американской стороной обвинения в адрес россиян, якобы повлиявших на президентские выборы в США, говорят о крайне низком мнении американских политиков о собственном народе и демократических институтах. Такую позицию высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Это было бы смешно, если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир», — прокомментировал Косачёв обвинения США в адрес россиян. По мнению российского политика, руководство США очень низкого мнения, во-первых, о собственном народе и, во-вторых, о собственной демократии и ее институтах».

«13 неизвестных персонажей повлияли на выборы президента в самой богатой, сильной, могущественной стране мира с эталонными институтами демократии? Вы можете себе представить более мощный пиар для России, которая в этом случае становится демиургом, управляющим миром? Ибо в ответ на насмешливые сравнения ВВП, военных потенциалов, ценностей и альянсов оказалось достаточным подготовить 13 человек и добиться своих целей», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Как писал портал iz.ru, Минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности к вмешательству в выборы в США в 2016 году.

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