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В Кремле назвали «злобной сказкой» обвинения США в адрес россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Предъявленные Вашингтоном 13 гражданам России обвинения во вмешательстве в выборы американского президента бездоказательны и являются «злобной сказкой».

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по кибербезопасности Андрей Крутских.

Он отметил, что «все выставляемые американцами списки персоналий и организаций», якобы причастных к вмешательству в выборы, «от лукавого». 

«Это очередная злобная сказка говорунов из-за океана, тенденциозная, бездоказательная и политизированная, ничего нового, опять же всё необоснованно», — приводит «Интерфакс» слова Крутских. 

Как сообщал портал iz.ru, накануне минюст США опубликовал список из 13 россиян и трех российских организаций, которые обвиняются в причастности ко вмешательству в выборы 2016 года в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными. Москва ранее неоднократно заявляла об отсутствии вмешательства в американские выборы. 

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