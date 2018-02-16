Захарова назвала абсурдом обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы

Обвинения во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, предъявленные властями США 13 гражданам России, являются абсурдными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова также обратила внимание на выбор числа обвиняемых, отметив, что «видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда».

Как писал портал iz.ru, минюст США 16 февраля опубликовал список россиян, обвиняемых в рамках дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского главы государства.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в президентские выборы в США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения Вашингтона «абсолютно голословными».

Ранее Захарова заявила, что Россия располагает «информацией о конкретных фактах» иностранного деструктивного вмешательства в дела РФ в преддверии выборов президента, которые состоятся в марте.

Она отметила, что Москва примет жесткие ответные меры на попытки Запада вмешаться во внутренние дела государства.