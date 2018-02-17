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Слуцкий назвал бредом выдвинутые минюстом США обвинения против россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Выдвинутые минюстом США обвинения против 13 россиян за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы являются бредом и не имеют доказательств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока всё это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред», — приводит заявление Слуцкого ТАСС.

Глава думского комитета отметил, что совершенно непонятно, как 13 человек могли повлиять на волеизъявление более 300 млн американцев на выборах, которыми занималась огромная государственная машина США и в которые были вложены миллиарды долларов.

Слуцкий также сравнил выдвинутые против 13 россиян обвинения с историей «голливудской криминальной комедии», которая могла бы называться «13 друзей Путина».

Напомним, минюст США ранее выдвинул обвинения о якобы имевшем место вмешательстве в выборы против 13 россиян и трех компаний. Обвинения в адрес россиян уже назвала абсурдными представитель МИД РФ Мария Захарова, а в Кремле отметили, что у минюста США нет доказательств.

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