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Трамп прокомментировал обвинения минюста США против россиян

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения во вмешательстве в американские выборы, выдвинутые против 13 россиян и трех компаний, и заявил, что члены его предвыборного штаба не делали ничего плохого, а обвинения со стороны минюста доказывают, что сговора с Россией не было.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что я буду баллотироваться в президенты. Результаты выборов не были подвергнуты влиянию. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, минюст США 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по его мнению, причастны к якобы имевшему место вмешательству в американские выборы.

Комментируя публикацию этого списка, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения со стороны Вашингтона во вмешательстве в выборы являются «абсолютно голословными», а Мария Захарова отмечала, что у Москвы есть «информация о конкретных фактах» иностранного вмешательства в предвыборную ситуацию в России.

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