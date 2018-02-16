Трампу доложили об обвинениях против россиян во вмешательстве в выборы США

Президенту США Дональду Трампу доложили об обвинениях, которые были предъявлены 13 россиянам и трем российским организациям, во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в разговоре с журналистами отметила, что для президента был проведен брифинг. Также она уточнила, что позднее по этому поводу Белый дом выступит с заявлением.

О том, как отреагировал на информацию Дональд Трамп, пресс-секретарь не сообщила.

Ранее портал iz.ru сообщал, что обвинения США во вмешательстве россиян в американские выборы зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) назвал новой антироссийской волной.