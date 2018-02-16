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Депутат КПРФ ответил на обвинения США во вмешательстве россиян в выборы

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) назвал обвинения США во вмешательстве россиян в выборы новой антироссийской волной.

Офис генпрокурора США выдвинул обвинения в адрес 13 граждан РФ, подозревая их во вмешательства в американские выборы. Дмитрий Новиков отметил, что считает это новыми действиями в антироссийской компании. США просто нашли новый способ, чтобы попытаться подтвердить голословные обвинения в адрес РФ, сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва неоднократно заявляла о невмешательстве РФ в выборы в США. На саммите в Гамбурге президент РФ Владимир Путин заверил лидеров стран G20, что РФ не вмешивалась в американские выборы. 

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