Депутат КПРФ ответил на обвинения США во вмешательстве россиян в выборы

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ) назвал обвинения США во вмешательстве россиян в выборы новой антироссийской волной.

Офис генпрокурора США выдвинул обвинения в адрес 13 граждан РФ, подозревая их во вмешательства в американские выборы. Дмитрий Новиков отметил, что считает это новыми действиями в антироссийской компании. США просто нашли новый способ, чтобы попытаться подтвердить голословные обвинения в адрес РФ, сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва неоднократно заявляла о невмешательстве РФ в выборы в США. На саммите в Гамбурге президент РФ Владимир Путин заверил лидеров стран G20, что РФ не вмешивалась в американские выборы.