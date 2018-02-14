Отношения между РФ и США могут стать опаснее периода холодной войны

Международные отношения между Россией и США могут стать опаснее, чем в период холодной войны, если стороны не попытаются минимизировать риски. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал посол ЕС в России Маркус Эдедер.

По его словам, стороны не могут достичь понимания в новых договоренностях и ставят под удар существующие отношения. При этом в период холодной войны властям удавалось заключать важные договоры в области контроля над вооружением, сообщает «РИА Новости».

Договор по открытому небу, который был заключен в период холодной войны, стороны медленно сводят на нет. Проблемы возникают и с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также дипломат отметил, что существующая ситуация может «негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)».

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что встреча совместного комитета России и Евросоюза по выполнению действующего соглашения об упрощении визового режима пройдет в Брюсселе в апреле 2018 года.