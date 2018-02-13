Посол РФ в США отметил главную задачу в отношениях Москвы и Вашингтона

Преодоление негативных тенденций в диалоге Москвы и Вашингтона является приоритетной задачей российской дипломатии. Об этом на торжественном приеме заявил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 12 февраля.

По его словам, в разговоре с американскими партнерами необходимо говорить о восприятии объективной необходимости оздоровления двусторонних отношений. Решающим фактором, который воздействует на ключевые глобальные вопросы, по-прежнему остается российско-американское взаимодействие, приводит выступление Антонова ТАСС.

Также посол уверен, что справиться с терроризмом, который поразил человечество как чума, удастся только вместе. Он призывает объединиться, урегулировать региональные конфликты и укрепить основы стратегической стабильности.

Торжественный прием состоялся в российском посольстве и был посвящен Дню дипломатического работника, который отмечался 10 февраля. Вечер начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. На приеме присутствовали дипломаты и послы ряда бывших советских республик, среди которых послы Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, а также временный поверенный в делах Белоруссии в США.

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с российскими участниками Национального молитвенного завтрака с президентом США Дональдом Трампом в неформальной обстановке.