Прямой эфир

Посол РФ в США отметил главную задачу в отношениях Москвы и Вашингтона

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преодоление негативных тенденций в диалоге Москвы и Вашингтона является приоритетной задачей российской дипломатии. Об этом на торжественном приеме заявил посол России в США Анатолий Антонов в понедельник, 12 февраля.

По его словам, в разговоре с американскими партнерами необходимо говорить о восприятии объективной необходимости оздоровления двусторонних отношений. Решающим фактором, который воздействует на ключевые глобальные вопросы, по-прежнему остается российско-американское взаимодействие, приводит выступление Антонова ТАСС.

Также посол уверен, что справиться с терроризмом, который поразил человечество как чума, удастся только вместе. Он призывает объединиться, урегулировать региональные конфликты и укрепить основы стратегической стабильности.

Торжественный прием состоялся в российском посольстве и был посвящен Дню дипломатического работника, который отмечался 10 февраля. Вечер начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. На приеме присутствовали дипломаты и послы ряда бывших советских республик, среди которых послы Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, а также временный поверенный в делах Белоруссии в США.

Ранее портал iz.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с российскими участниками Национального молитвенного завтрака с президентом США Дональдом Трампом в неформальной обстановке. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин обсудил с послом Франции партнерство в области высоких технологий
Посол Австралии в студенчестве защитил диссертацию о Сталинградской битве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017