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Посол Австралии в студенчестве защитил диссертацию о Сталинградской битве

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Посол Австралии в РФ Питер Теш в студенческие годы защитил диссертацию, посвященную событиям Сталинградской битвы. Об этом Теш рассказал журналистам в Волгограде, где проходят торжественные мероприятия по случаю 75-летия окончания Сталинградской битвы.

«Лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву. И мне сегодня очень важно и приятно находиться здесь», — приводит слова посла ТАСС.

В пятницу в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь 75-летия победы под Сталинградом. В рамках торжественных событий в Волгограде состоялся парад, в котором приняли участие 1,5 тыс. солдат, курсантов, кадетов казачьего корпуса и представителей военно-патриотических клубов. По улицам города впервые прошли реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс С-400.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане посетил президент России Владимир Путин. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания.

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