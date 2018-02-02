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75-летие победы в Сталинградской битве отметят салютом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Парадом и салютом отпразднуют 75-летие победы в Сталинградской битве.  

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Волгограде начались праздничные мероприятия и они пройдут «на серьезном федеральном уровне». 

«Сегодня наша страна отмечает день воинской славы — 75-летие победы советских войск в Сталинградской битве. Я вас всех поздравляю с этой замечательной датой», — сказал глава российского военного ведомства в ходе совещания.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу поставил цели перед армией на 2018 год.

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