75-летие победы в Сталинградской битве отметят салютом

Парадом и салютом отпразднуют 75-летие победы в Сталинградской битве.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Волгограде начались праздничные мероприятия и они пройдут «на серьезном федеральном уровне».

«Сегодня наша страна отмечает день воинской славы — 75-летие победы советских войск в Сталинградской битве. Я вас всех поздравляю с этой замечательной датой», — сказал глава российского военного ведомства в ходе совещания.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу поставил цели перед армией на 2018 год.