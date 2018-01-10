Шойгу поставил перед армией задачи на 2018 год

Министр обороны Сергей Шойгу поставил цели перед армией на 2018 год.

«Поставлена задача обеспечить безусловное выполнение государственного оборонного заказа. В войска будет поступать больше высокоточного оружия, новейших систем разведки и связи, радиоэлектронной борьбы, современных средств, экипировки военнослужащих. Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил», — заявил глава ведомства.

К 2021 году доля современного вооружения должна составлять не меньше 90%.

