Шойгу прибыл во Вьетнам для переговоров с высшим руководством страны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе официального визита во вторник проведет переговоры с главой национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Информацию об этом распространила в понедельник, 22 января, пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

«Предусматриваются его встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Шойгу до 23 января находится в турне в Юго-Восточной Азии и кроме Вьетнама посетил Мьянму и Лаос.

В декабре Шойгу заявил, что в ближайшем будущем основным направлением деятельности Вооруженных сил России станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ страны.

По его словам, в данном направлении уже проделана большая работа, связанная, в частности, с размещением соединений.