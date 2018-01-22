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Шойгу прибыл во Вьетнам для переговоров с высшим руководством страны

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Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry/mil.ru/Vadim Savitsky
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе официального визита во вторник проведет переговоры с главой национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Информацию об этом распространила в понедельник, 22 января, пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

«Предусматриваются его встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Шойгу до 23 января находится в турне в Юго-Восточной Азии и кроме Вьетнама посетил Мьянму и Лаос.

В декабре Шойгу заявил, что в ближайшем будущем основным направлением деятельности Вооруженных сил России станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ страны.

По его словам, в данном направлении уже проделана большая работа, связанная, в частности, с размещением соединений.

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