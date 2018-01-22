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Шойгу провел переговоры с главой минобороны Лаоса

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Глава министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со своим лаосским коллегой Тянсамоном Тяннялатом отметил, что важнейшей составляющей отношений двух стран является взаимодействие в военной и военно-технической сферах. Министр напомнил, что «встреча премьер-министра Лаоса Тхонглуна Сисулита с главой российского государства Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи и его официальный визит в Россию в сентябре 2017 года являются знаковыми событиями в российско-лаосских отношениях».

Шойгу добавил, что рад возможности впервые посетить Лаос. «Переговоры позволят продолжить начатый в Москве в апреле прошлого года обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Армии Лаоса и России поступательно развивают сотрудничество в военной сфере, отношения армий двух стран можно назвать братскими, в ответ заявил министр Тянсамон Тяннялат, сообщает телеканал «Звезда».

20 января сообщалось, что Шойгу заявил о росте военного сотрудничества РФ и Мьянмы.

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