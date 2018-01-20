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РФ и Мьянма договорились об упрощенном порядке визитов военных кораблей

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская сторона договорилась с представителями Мьянмы о введении упрощенного порядка захода военных кораблей в порты двух государств. Соответствующее межправительственное соглашение подписали в субботу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главком ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

По словам военных представителей двух государств, документ послужит расширению двухстороннего военного сотрудничества.

Как ранее сообщал портал iz.ru, находящийся с визитом в Мьянме министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим вооруженными силами этой страны Мин Аунг Хлайном заявил о положительной динамике двустороннего военного сотрудничества.

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