РФ и Мьянма договорились об упрощенном порядке визитов военных кораблей

Российская сторона договорилась с представителями Мьянмы о введении упрощенного порядка захода военных кораблей в порты двух государств. Соответствующее межправительственное соглашение подписали в субботу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главком ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

По словам военных представителей двух государств, документ послужит расширению двухстороннего военного сотрудничества.

Как ранее сообщал портал iz.ru, находящийся с визитом в Мьянме министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим вооруженными силами этой страны Мин Аунг Хлайном заявил о положительной динамике двустороннего военного сотрудничества.