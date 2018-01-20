Шойгу проведет переговоры с главкомом ВС Мьянмы

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в субботу прибыл в Мьянму с официальным визитом. Глава российского военного ведомства встретится с главнокомандующим ВС республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

«В Нейпьидо, куда прибыл сегодня министр обороны России, пройдут его переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном по перспективам развития двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», — уточнила Марковская.

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