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С 1 сентября Минобороны организует обучение сирийских детей в России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Первый набор сирийских детей на обучение благодаря поддержке Министерства обороны России планируется осуществить уже с 1 сентября 2018 года, заявила порталу iz.ru председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

В настоящее время в Минобороны России подготовлены и проходят согласование проекты нормативных правовых документов: межправительственное соглашение и контракт по подготовке несовершеннолетних сирийских граждан в довузовских общеобразовательных учреждениях Минобороны России.

«Благодаря поддержке Министерства обороны РФ дети погибших героев Сирии будут учиться в России», — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, осуществление проекта по обучению в довузовских общеобразовательных учреждениях Минобороны России детей погибших героев Сирии будет способствовать дальнейшему развитию российско-сирийских отношений, эффективной подготовке профессиональных военных кадров САР, связанной узами дружбы и сотрудничества с Россией. 

«Дети погибших героев Сирии, прошедшие обучение в России, несомненно, станут будущей военной элитой САР», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Образовательный проект обсуждался в посольстве Сирийской Арабской Республики в РФ на встрече председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета СФ по обороне и безопасности Ольги Ковитиди с чрезвычайным и полномочным послом САР в РФ Риядом Хаддадом.

Инициативу сенатора поддержал комитет Совфеда по обороне и безопасности. 

Ранее по приглашению российской стороны представители САР посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус и ознакомились с условиями обучения, проживания, а также всестороннего развития личности детей. 

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