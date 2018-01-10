Шойгу вручил награды победителям вокального конкурса «Новая Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в атриуме Национального центра управления обороной, наградил победителей всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».

«В этом году выбор жюри под руководством композитора Максима Дунаевского пал на женский коллектив «Ки? Туа!», выступающий в жанре китч-микса», — указано в заявлении Минобороны, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Министр пригласил участников финала конкурса поработать вместе с создателями мюзиклов, которые будут впоследствии поставлены на сцене Центрального академического театра Российской армии, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее Шойгу заявил, что минувший год стал для России прорывным в деле создания и применения высокоточного оружия.