Шойгу заявил о росте военного сотрудничества РФ и Мьянмы

Находящийся с визитом в Мьянме министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим вооруженными силами этой страны Мин Аунг Хлайном заявил о положительной динамике двустороннего военного сотрудничества.

«Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве», — приводит ТАСС заявление Шойгу.

Министр отметил, что Москва нацелена на укрепление партнерства между армиями двух стран, которые поддерживают регулярное партнерство. Шойгу заявил также, что РФ придает большое значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, а также встречным визитам кораблей этой страны в РФ.

По словам Шойгу, военные РФ и Мьянмы в 2017 году реализовали большое число совместных мероприятий и согласовали планы двустороннего сотрудничества.

Мин Аунг Хлайн в ответ выразил надежду, что контакты РФ и Мьянмы в военной сфере будут расширяться.

Напомним, Шойгу 20–23 января посетит в ходе поездки в Юго-Восточную Азию Мьянму, Лаос и Вьетнам.