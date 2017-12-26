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Шойгу назвал приоритет Вооруженных сил России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В ближайшем будущем основным направлением деятельности Вооруженных сил России станет развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ страны. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.

По его словам, в данном направлении уже проделана большая работа, связанная, в частности, с размещением соединений.

«Помимо этого в конце года мы также посмотрим итоги выполнения поручений президента РФ, данных как указами 2012 года, так и, безусловно, те поручения, которые давались им на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже десять, и по большей части они касаются перевооружения армии», — отметил министр.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не намерены отказываться от освоения Арктики. «Наши планы по освоению этого региона мира являются абсолютно обоснованными. <…> Вряд ли что-то может поменять наши приоритеты в этом регионе», — подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что военная деятельность России на арктических территориях носит исключительно локальный характер.

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