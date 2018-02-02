Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и стеле «Город-герой Сталинград» в Александровском саду. Событие приурочено к 75-летию победы в Сталинградской битве, передает «Интерфакс».

На церемонии возложения присутствовали спикер Мосгордумы Алексеем Шапошников, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих, ветераны, депутаты, представители мэрии Москвы и духовенства, а также общественные деятели. Собравшиеся почтили память участников военных событий минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула и исполнением гимна России.

2 февраля отмечается День воинской славы России. Ровно 75 лет назад Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. По случаю 75-летия со дня освобождения Сталинграда в Волгограде состоялся парад.