Парад Сталинградской победы прошел по Волгограду

Порядка 30 тыс. зрителей пришли на парад в Волгограде в честь 75-й годовщины победы под Сталинградом. По улицам города впервые прошли реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс С-400.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поздравил защитников Сталинграда и волгоградцев с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск в битве на Волге. Он также добавил, что победа была одержана «ценой небывалого мужества и героизма» и изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Жителей города также поздравил с юбилеем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, отметив, что воины Красной армии и флота, труженики и добровольцы сражались плечом к плечу и победили, тем самым открыв «путь к великой победе, к освобождению родной земли, Европы и всего мира от фашизма».

2 февраля в регионе по случаю юбилея объявлено выходным днем, чтобы все желающие смогли увидеть проход солдат и техники торжественным маршем, сообщает «ТВ Центр». Пеший парад на Площади павших борцов начался с выноса копии знамени Победы. Также по площади прошли 1,5 тыс. солдат, курсантов, кадетов казачьего корпуса и представителей военно-патриотических клубов. Часть участников одета в зимнюю военную форму образца 1943 года. В параде также приняли участие 75 единиц техники: бронеавтомобили «Тигр», самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, комплексы С-300 и тактические ракетные комплексы Искандер. В воздушной части парада участвовала авиация Воздушно-космических сил России: вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», штурмовики и бомбардировщики Су-25 и Су-34, а также истребители Су-30СМ, самолеты поколения 4+. Некоторые машины прошли га высоте 150 м от земли. Как сообщает телеканал «Звезда», тренировка воздушной части парада прошла в городе накануне. В ней приняли участие порядка 50 самолетов и вертолетов из состава летных частей объединения ВВС и ПВО ЮВО. Полеты армейской авиации проходили на высоте 150 м на скорости 180 км/ч, а экипажи оперативно-тактической авиации выполнили пролет на высоте до 300 м на скорости около 600 км/ч.

Торжества проходят на нескольких площадках города. После заката запланированы уникальное световое шоу и грандиозный салют в честь защитников города.