Минобороны опубликовало документы о героях Сталинградской битвы

Министерство обороны России опубликовало документы, посвященные 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ознакомиться с ними можно в мультимедийном разделе на сайте ведомства.

«В новом совместном проекте Минобороны России и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации представлены архивные документы, посвященные героическим защитникам Сталинграда, ковавшим победу в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, а также наградные листы на присвоение звания Героя СССР солдатам, воевавшим в Сталинграде, и выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага».

На страницах газет можно узнать «всю историю титанической борьбы Красной Армиии за город на Волге», в том числе о героических подвигах солдат и офицеров Красной армии.

День воинской славы России отмечается 2 февраля. Он приурочен к разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.