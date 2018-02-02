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Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде по случаю торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военных минутой молчания, сообщает ТАСС.

Посещая мемориальный комплекс, президент остановился возле могилы дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, где также оставил цветы. Затем Путин поприветствовал людей, которые пришли почтить память советских солдат, павших в ходе Сталинградской битвы.

После завершения церемонии возложения цветов президент выступил с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте. Обратившись к ветеранам, Путин назвал Сталинградскую битву без преувеличения легендарной и отметил, что она вошла в историю «как самая жестокая и самая кровавая». 

В рамках визита в Волгоград глава государства намерен посетить интерактивный музей «Россия — моя история», передает «Федеральное агентство новостей».

2 февраля отмечается День воинской славы России. Ровно 75 лет назад Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. По случаю 75-летия со дня освобождения Сталинграда в Волгограде состоялся парад.

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