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Рогозин обсудил с послом Франции партнерство в области высоких технологий

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Фото: Twitter.com/@Rogozin
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Партнерство в области высоких технологий обсудили вице-премьер России Дмитрий Рогозин и посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Информацию об этом он опубликовал в своем микроблоге.

«Обсудили партнерство в области высоких технологий — прежде всего аэрокосмических. Нашим великим странам нужно дружить и сотрудничать», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

При этом зампред отметил, что не каждый посол страны ЕС долетит до российского Дома Правительства.

30 января Рогозин заявил, что санкции США нанесли определенный урон экономике России, но Европа потеряла российский рынок, что выгодно Москве в дальнесрочной перспективе.

По его мнению, европейские партнеры страдают, потому что они потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.

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