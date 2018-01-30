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Рогозин обвинил США в «выкручивании рук» российским военным партнерам

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США оказывают давление на российских партнеров в сфере военно-технического сотрудничества, не допуская заключения контрактов. Об этом во вторник заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Сейчас идет выкручивание рук по всему миру нашим традиционным партнерам», — сказал Рогозин, комментируя санкции США в отношении российского оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер отметил, что в результате американской санкционной политики страна понесла финансовые потери, но европейцы потеряли российский рынок, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе для России это даже выгодно. 

«Они нанесли ущерб прежде всего не нам, потому что, еще раз говорю... мы были вынуждены заполнять образовавшиеся технологические ниши своим собственным производством. С точки зрения ближних, средних, дальнесрочных интересов нашей страны это выгодно. А кто пострадал? Прежде всего европейские партнеры, потому что они потеряли российский рынок, они теперь не могут поставлять свои технологии», — уточнил он.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление Госдепа о серьезном ущербе от антироссийских санкций, назвав американскую военную технику ерундой

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