Посол Антонов встретился с приехавшими на молитвенный завтрак россиянами

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился в неформальной обстановке с российскими участниками Национального молитвенного завтрака с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в четверг.

Россияне хорошо отозвались о мероприятии, рассказав, что им удалось наладить контакт с представителями политической и финансовой элит США.

Члены делегации, в числе которых были предприниматели, религиозные и общественные деятели, предложили послу использовать имеющиеся у них дружественные отношения с американцами для налаживания двусторонних отношений.

«Вы можете использовать нас, потому что у нас здесь много друзей. Мы хотим, чтобы Россия процветала. А для этого нужно развивать отношения не только на политическом уровне, но и на уровне народной дипломатии», — цитирует сообщение «РИА Новости».

7 февраля портал сообщил, что на Национальный молитвенный завтрак некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation и конгрессом США в Вашингтоне были приглашены более 50 россиян.

30 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь на Национальный молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа.

Решение было принято после публикации «кремлевского доклада» американского финансового ведомства.