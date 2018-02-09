Трамп подписал закон о федеральном бюджете

Президент США Дональд Трамп одобрил закон о федеральном бюджете, пишет «Газета.ру».

«Только что подписал бюджет», — говорится в сообщении американского лидера в социальной сети Twitter.

Он также отметил, что теперь армия США будет «сильнее, чем когда-либо прежде».

Ранее стало известно, что Сенат США одобрил законопроект о параметрах бюджета страны до 2019 года. Кроме того, верхняя палата конгресса США одобрила временное финансирование госучреждений до 23 марта.

Согласно документу, затраты на оборону составят $80 млрд в 2018 году и $85 млрд в 2019-м.