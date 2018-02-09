Трамп обеспокоен обвалом американского фондового рынка

Президент США Дональд Трамп обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и падением фондовых рынков. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

«Президент, как и весь Белый дом, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами. Основы в долгосрочной перспективе очень прочны», — цитирует Шаха «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что американский промышленный индекс Dow Jones 8 февраля упал на 539 пунктов, или на 2,2%. При этом индекс S&P 500 снизился на 47 пунктов (1,7%) — до 2634, а Nasdaq на 130 пунктов (1,8%) — до 6924.

Вслед за рекордным обвалом Dow Jones рухнули основные фондовые индексы Китая на 2,7% — 5,2%.