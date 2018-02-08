Индекс Dow Jones упал более чем на 500 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones 8 февраля упал на 539 пунктов, или на 2,2%, — до отметки 24354, сообщает Market Watch.

При этом Индекс S&P 500 снизился на 47 пунктов (1,7%) — до 2634, а Nasdaq на 130 пунктов (1,8%) — до 6924.

5 февраля Dow Jones рухнул на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) после вступления Джерома Пауэлла в должность нового главы ФРC США. Он является ставленником Трампа и известен как «самый скучный человек в Вашингтоне».

Вслед за рекордным обвалом Dow Jones рухнули индексы Nasdaq, S&P 500 и японский Nikkei.

По мнению эксперта Анны Кокоревой, подобная коррекция на фондовом рынке США назревала, поскольку индексы росли «давно и безоткатно».