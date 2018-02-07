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Трамп недоумевает по поводу обвала Dow Jones

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп назвал «большой ошибкой» ситуацию с обвалом американского промышленного индекса Dow Jones. 

«В «старые времена», когда сообщались хорошие новости, фондовый рынок рос. Сегодня, когда сообщают хорошие новости, фондовый рынок падает. Большая ошибка, у нас ведь так много хороших новостей об экономике!» — написал он в своем Twitter.

5 февраля индекс Dow Jones рухнул на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) после вступления Джерома Пауэлла в должность нового главы Федеральной резервной системы США. 65-летний чиновник является ставленником Трампа и известен как «самый скучный человек в Вашингтоне».

Вслед за рекордным обвалом Dow Jones рухнули индексы Nasdaq, S&P 500 и Nikkei.

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