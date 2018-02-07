Миллиардер Карл Айкан сравнил фондовый рынок с «казино на стероидах»

Падение индексов на фондовых биржах еще не конец мира, но предвестник крупных потрясений.

Об этом заявил американский миллиардер Карл Айкан во вторник, 6 февраля.

«Это только начало раскатов грохота. В один момент всё это взорвется изнутри», — цитирует его ТАСС.

При этом он заметил, что последствия могут оказаться хуже, чем в 1929 году, во время Великой депрессии.

Причина, по мнению Айкана, в большом количестве экзотических продуктов, которые привлечены под заемные средства и способны в определенный момент взорвать фондовый рынок изнутри.

Финансист назвал это состояние «казино на стероидах».

5 февраля индекс Dow Jones обрушился по итогам торговой сессии на рекордные 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%), индекс S&P 500, упал на 4,1%, японский Nikkei обвалился 6 февраля на 7%.

В ноябре портал iz.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп полагает, что высокие показатели американских фондовых рынков — это результат его политики. Тогда Dow Jones вырос на 0,10% до 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,31% до 2587,84.