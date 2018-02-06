Эксперт объяснил причину падения мировых фондовых индексов

Коррекция на американском фондовом рынке назревала, поэтому падение индексов сегодня ожидаемая динамика, заявила порталу iz.ru заместитель директора аналитического департамента брокера «Альпари» Анна Кокорева.

Основные фондовые индексы США продемонстрировали падение 5 февраля. Затем их примеру последовали и другие мировые индексы. Так, японский Nikkei обрушился на 4,7%. Подобное падение стало самым значительным с ноября 2016 года. Ранее сообщалось о том, что историческое падение совершил американский индекс Dow Jones: он рухнул более чем на 1,5 тыс. пунктов за одну торговую сессию. При этом подобные настроения на фондовой бирже противоречат бодрым заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что американская экономика «имеет под собой прочный фундамент».

«Коррекция на американском рынке назревала, потому что индексы в целом растут давно и безоткатно. Поэтому фиксация позиций должна была случиться. Говорить о каких-то фундаментальных факторах, которые спровоцировали эту коррекцию, к сожалению, сейчас не приходится. Очевидных причин на текущий момент нет. Единственное, мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что инвесторы поняли, что Дональд Трамп утвердился как президент и вряд ли можно ожидать импичмента. В течение прошлого года были различные расследования и версии, что Трампа могут сместить. Еще до выборов мы говорили, что рынок может негативно воспринять политику нового президента. За год мы видели, что он предпринимает шаги достаточно быстро и агрессивно выполнять обещанную программу. Соответственно, инвесторы начали закладывать этот негатив», — сказала Кокорева.

По словам эксперта, пространство для коррекции рынка еще есть и индексы могут продолжить падение.

На фоне резкого падения курсов ценных бумаг на фондовом рынке США 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд. Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние сократилось на $5,1 млрд.