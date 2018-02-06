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Американский индекс Dow Jones показал рекордное падение за всю историю

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Ведущий промышленный индекс США Dow Jones в понедельник рухнул на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Данные о торгах размещены на сайте биржи.

К закрытию сессии индекс установился на отметке 24,346 тыс. пункта.

Это первое в истории столь крупное падение Dow Jones в выражении пунктов. В 2011 году индекс в процентном выражении падал сильнее.

Помимо этого, рухнул и американский индекс S&P 500. Он потерял 113,19 пункта (4,1%). Таким образом, Dow Jones и S&P 500 аннулировали весь рост за 2018 год.

По словам главного экономиста Smith's Research & Gradings Скотта Макдоналда, обрушение основных фондовых индексов США, скорее всего, связано с коррекцией рынка, а не с «лопнувшим пузырем» американской экономики.

«Две вещи происходят [на рынке сейчас]. Был слишком долгий рост на рынке ценных бумаг. Слишком много позитива, многие вкладывали в акции. И, естественно, это не могло продолжаться вечно», — цитирует «РИА Новости» эксперта.

Однако аналитики CNN отметили, что резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа о прочнейшей за 10 лет американской экономике.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Трамп назвал предателями демократов, которые не аплодировали ему во время выступления в конгрессе на словах о «действительно позитивных» экономических успехах.

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