Самые богатые люди мира потеряли за день $114 млрд

На фоне резкого падения курсов ценных бумаг на фондовом рынке США 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд. Такие данные приводит Bloomberg.

Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние сократилось на $5,1 млрд.

Кроме того, более 1 млрд за день потеряли 17 млрд, в том числе глава Facebook Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $3,6 млрд. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос лишился $3,3 млрд.

Ведущий промышленный индекс США Dow Jones рухнул 5 февраля на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Помимо этого, рухнул и американский индекс S&P 500. Он потерял 113,19 пункта (4,1%). Таким образом, Dow Jones и S&P 500 аннулировали весь рост за 2018 год.