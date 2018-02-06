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Американские фондовые индексы рухнули вслед за обвалом Dow Jones

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Вслед за рекордным обвалом на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) промышленного индекса Dow Jones 5 февраля рухнули и другие индексы. Так, Nasdaq и S&P 500 потеряли около 4%, а японский Nikkei падал в моменте на 4%.

Падение Dow Jones произошло в первый же день после вступления в должность нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. 65-летний Джером Пауэлл, известный как «самый скучный человек в Вашингтоне», является ставленником американского президента Дональда Трампа.

На фоне резкого падения курсов ценных бумаг 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд. Больше всех пострадал глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт — его состояние снизилось на $5,1 млрд.

По мнению эксперта Анны Кокоревой, коррекция на американском фондовом рынке США назревала, поскольку индексы росли «давно и безоткатно».

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