Китайские фондовые биржи обвалились вслед за американскими

Основные фондовые индексы Китая рухнули на 2,7% — 5,2% вслед за американскими. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к 11:10 (6:10 мск) потерял на 5,15%, опустившись до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index упал на 2,68% — до 1688 пункта, гонконгский индекс Hang Seng рухнул на 3,91% — 29294,25 пункта.

6 февраля портал iz.ru писал о падении Dow Jones на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что стало крупнейшим падением Dow Jones в выражении пунктов.

8 февраля американские биржи закрылись обвалом на 3,8–4,15% из-за опасения инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, в четверг показатель потерял 4,2%. Всего с начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 6,5%.

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение таким обвалом и назвал произошедшее «большой ошибкой».