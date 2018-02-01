Merrill Lynch рекомендовал покупать ценные бумаги «Роснефти»

Крупнейший американский инвестиционный банк Merrill Lynch выпустил позитивный отчет по «Роснефти» и повысил целевой курс биржевых бумаг российской нефтяной компании.

В отчете под заголовком «Свободный денежный поток и дивиденды «Роснефти» готовятся к рекордам в 2018 году. Рекомендуем покупать» говорится, что цены акций компании за последние два месяца вернулись к росту. Сильный свободный денежный поток в совокупности с ожидаемой в 2018 году дивидендной доходностью на уровне 7% позволяют выделить акции «Роснефти» в качестве фаворитов среди нефтяных компаний EEMEA.

Инвестбанк скорректировал ожидания по чистой прибыли «Роснефти» и повысил целевую цену по ее акциям на 6,3% до $6,94, сохранив рекомендацию «покупать».

Merrill Lynch отмечает, что коэффициент «Роснефти» P/E, отражающий рыночную стоимость акции к годовой прибыли на одну ценную бумагу, на 2018 год составляет 7,4, что существенно ниже, чем у европейских компаний-аналогов. Это может дать дополнительный потенциал для роста бумаг. Кроме того, дивидендная доходность «Роснефти» остается одной из самых высоких в отрасли.