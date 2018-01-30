«Роснефть» инвестирует €600 млн в развитие своих предприятий в Европе

Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Предприниматель рассказал, что нефтяная компания планирует инвестировать 600 млн евро в модернизацию и развитие своих предприятий сфере нефтепереработки в Европе.

Нефтеперерабатывающий завод в германском городе Шведте демонстрирует, как «инфраструктура позволяет эффективно поставлять нефть с месторождений в Западной Сибири в центр Европы, обеспечить здесь эффективную переработку, приблизиться к рынку потребления», — сказал Сечин. «Мы стремились к получению контроля в НПЗ Шведта, получили контрольный пакет акций и считаем, что это один из наших самых успешных проектов в Европе», — добавил глава «Роснефти».

Сечин позитивно оценил совместные достижения новых инвесторов: «У нас есть совместные проекты на территории Китая. В их адрес, начиная с этого года, мы будем поставлять дополнительные 10 млн тонн нефти».

Сечин добавил, что для компании это «неплохо», так как Китай отличается ростом потребления. «Мы будем использовать все возможности наших новых партнеров также для наращивания работы с Китаем. Но тревог тут не должно возникать. В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 млн т в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю», — подчеркнул он.

Также Сечина спросили, видит ли он себя менеджером или политиком.

«Знаете, это непростой вопрос. Мне кажется, что я прожил уже несколько жизней, совершенно разных. Поэтому сказать однозначно непросто. Но я думаю, что правильное определение — менеджер. Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил свое место — менеджер», — ответил предприниматель, добавив, что никакой политики здесь нет, ведь нефтяной бизнес — конкурентный, и главное в нем, по мнению Сечина, контрактные обязательства.

Он добавил, что гордится своими достижениями на посту главы компании: «Нам кое-что удается, это правда. Когда мы начали заниматься компанией 18 лет назад, она добывала 4 млн т нефти. Сегодня она добывает в жидком эквиваленте 281 млн т. Это — неплохой результат».

Визит Игоря Сечина и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера на НПЗ Шведта повлиял на настроения восточногерманских политиков. После этой поездки главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкций, так как ограничения оказались неэффективными и негативно отразились на многих предприятиях сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящихся в восточногерманских землях.