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Американские фондовые индексы снова обвалились

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Основные фондовые индексы США снова показали резкое падение. 8 февраля американские биржи закрылись обвалом на 3,8–4,15%. Причиной падения стали опасения инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 4,15% и опустился до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 3,9% — до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% — до 2581,08 пункта.

Этот показатель стал вторым худшим днем для Dow Jones по снижению по процентным пунктам — в четверг показатель также потерял 4,2%.

Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%).

6 февраля портал iz.ru сообщил, что Dow Jones рухнул на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Это было первое в истории столь крупное падение Dow Jones в выражении пунктов.

Тогда резкий обвал произошел на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС.

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение обвалом Dow Jones. Он назвал произошедшее «большой ошибкой».

«В старые времена, когда сообщались хорошие новости, фондовый рынок рос. Сегодня, когда сообщают хорошие новости, фондовый рынок падает. Большая ошибка, у нас ведь так много хороших новостей об экономике!» — написал он в своем Twitter.

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