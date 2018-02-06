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Индексы Nasdaq, S&P 500 и Nikkei упали вслед за обвалом Dow Jones

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Индексы Nasdaq и S&P 500 обвалились, потеряв около 4% каждый вслед за рекордным обвалом промышленного индекса Dow Jones. Шоки распространились и на мировые рынки. Так, японский Nikkei падал в моменте на 4%, а австралийский фондовый индекс потерял 3%.

Dow Jones рухнул в первый же день после вступления в должность нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, обвалившись за сутки почти на 5%. Такого обвала не случалось уже семь лет со времен европейского долгового кризиса 2011 года.

65-летний Джером Пауэлл, известный как «самый скучный человек в Вашингтоне» и являющийся ставленником американского президента Дональда Трампа, вступил на пост главы Федрезерва США накануне кризиса.

По словам ведущего деловой программы на CNN Ричарда Квеста, Dow Jones переживает рекордный обвал, обрушившись за сутки на 1179 пунктов. В истории индекса такого не было никогда. Однако, по его мнению, нужно учитывать не только пункты, но и процентный показатель.

«В процентах это худший обвал с 2011 года — минус 4,6% за одну сессию. В целом, по сравнению с недавним историческим рекордом, рынок сократился уже на 8%», — цитирует эксперта BFM.RU.

Квест отметил, что обрушение началось посреди дня и сложно назвать очевидную и конкретную причину падения. Однако этому есть целый ряд потенциальных причин. Так, после того, как Джером Пауэл занял пост главы Федрезерва, рынки беспокоятся о росте инфляции и о подъеме процентных ставок.

«Страхи по поводу растущего уровня зарплат. Всё это накладывается на довольно высокий уровень корпоративного долга — и получается то, что мы наблюдали сегодня», — констатировал он.

Отметим, 500 богатейших людей мира потеряли более $100 млрд в результате обвала рынков. Состояние Уоррена Баффета пострадало больше всего. За ним следуют Марк Цукерберг, Джефф Безос и сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Каждый из упомянутых предпринимателей потерял от $2 млрд до $5 млрд.

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